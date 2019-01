„Kunstschüler arbeiten wie die Profis“

In einer Ausstellung in der Kunst-Halle zeigen die Kunstklassen des CAG Werke der vergangenen zwei Jahre

Schüler zeigen ihre Werke: Auf großes Interesse stieß die Eröffnung der Auststellung „Spuren“ der Kunstklassen des Clemens-August-Gymnasiums in der Cloppenburger Kunst-Halle.Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Künstler zu sein mit allem, was dazugehört, angefangen von der Idee und den ersten Versuchen bis hin zum fertigen Kunstobjekt und dem richtigen Präsentieren in einer Ausstellung, diese Erfahrung haben 20 Schülerinnen und ein Schüler des Clemens-August-Gymnasiums gemacht. In der Kunst-Halle wurde am Mittwochabend eine Ausstellung mit den in zwei Jahren geschaffenen Werken der angehenden Abiturienten eröffnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

