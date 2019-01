„Im Klassenzimmer war ich sehr zufrieden“

Vom Lehrer zum Comedian: Johannes Schröder gastiert als „Herr Schröder“ am 19. Januar in der Stadthalle Cloppenburg. © R. Maschke

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Johannes Schröder hat Deutsch und Englisch studiert und war zwölf Jahre als Lehrer tätig. Dann wechselte er die Seiten. Als „Herr Schröder“ wurde er zum preisgekrönten Comedian. Mit seinem Programm „World of Lehrkraft – Ein Trauma geht in Erfüllung“ gastiert er am 19. Januar in der Stadthalle Cloppenburg. . Wir sprachen mit „Herrn Schröder“ über Schule, Bühne und mehr. Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.