Ein Abend voller Emotionen und Leidenschaft

Tolle Show: Das Ensemble präsentierte in der Stadthalle mit 30 Songs aus sieben Musicals eine emotionale Reise durch die glitzernde Welt des Musicals. Foto: Andreas Heidkamp

Cloppenburg (ah). Andrew Lloyd Webber darf wohl mit Fug und Recht als der berühmteste Musical-Komponist der Gegenwart bezeichnet werden. Seine Musik deckt die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen ab. Wer kennt nicht seine Meisterwerke „Das Phantom der Oper“, „Jesus Christ Superstar“ „Starlight Express“, „Cats“, oder „Evita“? Viele dieser zu Hits gewordenen Melodien waren jetzt wieder in der Stadthalle zu hören. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

