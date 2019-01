Park soll alle Generationen ansprechen

Ein Park für alle Generationen: Bereits bei der offiziellen Einweihung des zweiten Bauabschnitts des Mehrgenerationenparks im Stadion testen Ferienkinder und Senioren die verschiedenen Sport- und Spielgeräte. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Rund vier Millionen Euro investiert die Stadt derzeit in zwei sportliche Großprojekte, die Leichtathletikanlage im Galgenmoorgebiet und den Mehrgenerationenpark im Stadion. Hinter einem weiteren Projekt, dem von vielen Vereinen gewünschten Bau einer zusätzlichen Sporthalle, steht aber noch ein großes Fragezeichen.



Eine lange, fast schon unendliche Vorgeschichte hatte die Leichtathletikanlage, für die im vergangenen Juni der erste Spatenstich erfolgte. Jetzt hat die Anlage, die direkt an die Sportplätze der Fußballer von Blau-Weiß Galgenmoor angrenzt, schon deutliche Konturen angenommen. Im Sommer soll sie fertig sein. Mehr dazu

