Post von Radio Peking und Musik vom Dom

Digital statt Dampfradio: Gerhard Türke ist längst zur modernen Technik „übergelaufen“, auch im Auto. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Als der schwedische König starb, saß ein junger Mann in Bakum aufgeregt vor dem Radio: Für die Monarchie interessierte sich Gerhard Türke, damals 22, nicht sonderlich, wohl aber für den Sender. Der Fan der Frequenzen jagte schwer zu empfangende Radio-Stationen auf der ganzen Welt, am liebsten solche, die physikalisch betrachtet gar nicht bis Südoldenburg reichen.



Heute horcht Gerhard Türke (67) im Auto digital bis in den Schwarzwald. Zu Hause hortet der Ex-Finanzbeamte ein Stück Radiogeschichte, als Sensationen noch über die Kurzwelle rauschten, lange vor dem Internet.