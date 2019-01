Emsteker Straße Richtung Innenstadt dicht

Cloppenburg (mab). Autofahrer sollten sich mittlerweile daran gewöhnt haben, aber dürften sich trotzdem erneut aufregen: Der nächste Großbaustelle wird in der Stadt Cloppenburg eingerichtet (wir berichteten bereits). Wie das Rathaus am Dienstag mitteilte, wird die Emsteker Straße in Richtung Innenstadt ab dem morgigen Mittwoch in Richtung Innenstadt gesperrt und damit zur Einbahnstraße.



Von der City aus kommend ist das Famila-Gelände weiter erreichbar. Wer aber von Famila bzw. Emstekerfeld kommend in Richtung Innenstadt fahren will, muss eine Umleitung in Kauf nehmen. Diese führt über die Fritz-Reute-Straße (Famila-Brücke), Sevelter Straße zum Pingel-Anton-Kreisel. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. Wie lange die Bauarbeiten dauern werden, ist noch nicht bekannt.

