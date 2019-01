Duschgel geklaut: 29-Jähriger sitzt in U-Haft

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Der Wert der Beute: gerade einmal etwas über 16 Euro. Die Folgen des Diebstahls wiegen umso schwerer: Ein 29-Jähriger, der aus Afghanistan stammt und seinen Wohnsitz in den Niederlanden hat, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wie die Cloppenburger Polizei am Dienstag mitteilte, wird gegen den Mann wegen räuberischen Diebstahls und weiterer Taten ermittelt.



Am vergangenen Donnerstag wurde der 29-Jährige offenbar von der Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes an der Osterstraße dabei erwischt, wie er zwei Flaschen Duschgel und eine Flasche Alkohol einsteckte und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Die 30-jährige Angestellte stellte den mutmaßlichen Dieb zu Rede - doch dieser wehrte sich. Er stieß die Frau erst zur Seite, danach gab es ein Gerangel mit einem 24-jährigen Kollegen der Frau. Der mutmaßliche Dieb konnte zunächst fliehen, wurde aber in der Nähe des Shops von der Polizei gestellt. Bei ihm fanden die Beamten einen Teil der Diebesbeute. Außerdem wurde schnell deutlich, dass der Mann betrunken war. Der Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,96 Promille.



Die Entnahme einer gerichtlich verwertbaren Blutprobe wurde angeordnet. Im Zuge der Ermittlungen habe sich dann der Verdacht erhärtet, dass der 29-Jährige auch für einen Diebstahl am 16. Dezember verantwortlich sein könnte. An jenem Tag wurden in einer Tankstelle an der Osterstraße zwei Flaschen Alkohol gestohlen.



Weil der Mann offiziell in den Niederlanden lebt, wurde außerdem ein Verfahren wegen illegalen Aufenthaltes eingeleitet. Wegen all dieser laufenden Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Daraufhin hat das Amtsgericht Cloppenburg einen Haftbefehl erlassen.

