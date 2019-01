Neues Jahr beginnt mit Schwung

Füllte den Ratssaal mit Musik: die Feuerwehrkapelle Cloppenburg unter Dirigent Torsten Ellmannn. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Musikalisch äußerst schwungvoll ist die Feuerwehrkapelle Cloppenburg in das neue Jahr gestartet. Unter der Leitung ihres Dirigenten Torsten Ellmann präsentierten die Musikerinnen und Musiker bei ihrem mittlerweile schon 22. Neujahrskonzert im großen Ratssaal der Stadt Cloppenburg eine große Klangvielfalt mit einer unterhaltsamen Mischung aus Werken verschiedener Stilrichtungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

