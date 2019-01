Gewürzhandel lockt Cloppenburger ins Elend

Spürte Auswanderer und ihre Geschichte(n) auf: Dr. Jürgen Vortmann mit seinem Buch. Es schildert auch Schicksale aus den Nachbargemeinden der Kreisstadt. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die großen Auswandererwellen aus Südoldenburg folgten alle einer großen Hoffnung: unverschuldeter Not zu entkommen. Schon lange, ehe ausgebeutete Heuerlinge nach Nord- und Südamerika aufbrachen, flüchteten Menschen aus der Region, wie der Cloppenburger Hobby-Historiker Dr. Jürgen Vortmann offen gelegt hat.



Bereits um 1650 verließ Bernard Holthusen mit gerade mal 20 Jahren Cloppenburg, um bei der Niederländischen Ostindien-Companie als Soldat in den Kolonien anzuheuern. Vortmann widmet dem jungen Soldaten und erstem urkundlich nachgewiesenen Auswanderer der Region in seinem neuen Buch „Auswanderer aus dem Alten Amt Cloppenburg" ein ausführliches Kapitel.