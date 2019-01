Mutter muss 100.000 Euro zurückzahlen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Weil sie Cyber-Kriminellen geholfen hat, die Konten von zahlreichen Postbankkunden zu plündern, ist eine 52-Jährige aus Cloppenburg zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein entsprechendes Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes hat das Oldenburger Landgericht am Montag bestätigt. Bei der Angeklagten handelt es sich um die Mutter eines Haupttäters. Die international tätige Betrügerbande hatte mittels einer Schadsoftware (Trojaner) die Kontodaten der Postbankkunden geknackt und dann die Konten komplett leergeräumt (MT berichtete).



Während es bei den Bandenchefs um Millionen ging, ging es bei der Angeklagten um 100.000 Euro, die über ihr Konto geflossen waren. die muss sie jetzt zurück zahlen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

