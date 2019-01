Beim „Krea-Abend“ gibt es Lob und Kritik

Zufriedener Rückblick: Die neue Leiterin der „Roten Schule“, Daniela Weinert, blickt zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Die Angebote wurden sehr gut angenommen. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Nach wie vor hoch im Kurs bei Kindern und Jugendlichen stehen die Angebote der städtischen Jugendpflege. Ob Kinder- und Jugendfreizeiten, Ferienbetreuung, Jugendbildungsseminare, kulturelle Angebote oder Veranstaltungen für Familien, alles wurde gern genutzt.



Das galt auch im vergangenen Jahr wieder für die JoJo-Programme für Kinder, das Jugendprogramm und den Ferienpass. Die Programme umfassten insgesamt 197 Kursangebote und Veranstaltungen mit über 4300 Teilnehmerplätzen. Sehr erfolgreich sei auch die Elternarbeit der Roten Schule. Bei den „Krea-Abenden für Mamas" seien 130 Mütter erreicht worden.