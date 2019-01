„Grüner Hahn“ erkennt Umweltschutz der Gemeinde an

Enthüllung in der Gruppe: Pastor Wolfgang Kürschner zieht im Hintergrund das Tuch vom „Grünen Hahn“. Harry Lüdders (rechts) und sein Team haben sich dafür eingesetzt. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Fortschritt kommt in kleinen Schritten, sogar unter den Gläubigen. Mehr als zehn Jahre hat die evangelisch-lutherische Gemeinde in Cloppenburg gebraucht, bis der „Grüne Hahn“ im Schwedenheim landete: So heißt die Auszeichnung für besonders umwelt- und rohstoffschonend wirtschaftende Gemeinden. Am Samstag enthüllten die Initiatoren mit ihren Pastören das Gütesiegel, das nicht das Ende des Wegs markiert, sondern ein Etappenziel in einem Prozess. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

