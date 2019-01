„Missbrauch darf nicht mehr verjähren“

„Glück Sägens nei‘Jaohr“: Dr. Ludger Heuer (rechts) begrüßte die Gäste aus allen Gemeindeteilen zum erstenübergreifenden Neujahrsempfang im neuen Pfarrzentrum von St. Josef. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Eindeutig hinter die Forderung ihres Bischofs nach unbefristeter Aufklärung und Strafverfolgung im Missbrauchsskandal hat sich die katholische Pfarre St. Andreas gestellt. „Die Kirche ist kein Staat im Staate, die abseits jeglicher Rechtsprechung steht“, zitierte der Vorsitzende des Gemeindeausschusses, Dr. Ludger Heuer, den Bischof von Münster, der härtere Strafen für die Täter und ein Ende der Verjährungsfristen bei sexuellem Missbrauch fordert.



Heuer sprach vor großem Publikum: Zum ersten gemeinsamen Neujahrsempfang seit der Pfarrfusion bot das neue Pfarrzentrum St. Josef kaum Platz genug für die vielen Interessierten. Mehr dazu

