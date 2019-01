Baustellen bleiben auch 2019 erhalten

Straßenbaumaßnahmen sorgen weiter für Beeinträchtigungen des Autoverkehrs

Straße nimmt Gestalt an: Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt der Kirchhofstraße von der Kreuzung mit der Molberger Straße bis zu den Rosengärten nimmt langsam Gestalt an. Die gesamte Straße soll Ende des Jahres fertig werden. Foto: Hubert Kulgemeyer



Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Autofahrer müssen sich auch im neuen Jahr in der Kreisstadt in Geduld üben und die eine oder andere Umleitung in Kauf nehmen. Mehrere Großbaustellen, die bereits im vergangenen Jahr für Verkehrsbeeinträchtigungen sorgten, sind noch nicht abgeschlossen und werden in diesem Jahr fortgeführt. Das gilt zum Beispiel für die Emsteker Straße. Sie musste und muss grundlegend saniert werden, vor allem die Kanalisation. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.