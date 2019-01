Meistertitel für gelbes Quartett

Cloppenburger Kanarienvogel-Züchter ist bei der Deutschen Meisterschaft erfolgreich

Das Siegerquartett: Hans Berse mit seiner Vierer-Kollektion, die in Bad Salzuflen als Deutsche Meister ausgezeichnet wurde. Foto: hk

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Seit gut 40 Jahren züchtet Hans Berse Kanarienvögel und hat schon etliche Titel errungen. Jetzt war es wieder so weit: Bei der Deutschen Meisterschaft in Bad Salzuflen wurde seine Vierer-Kollektion in der Kategorie „Kanarien gelb-mosaik“ als bester Stamm als Deutscher Meister ausgezeichnet. Es ist der Lohn für ein Jahr intensiver Züchterarbeit. So beschäftigt sich Berse jetzt bereits mit der Zucht für die kommende Saison. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

