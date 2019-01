Stapelfeld: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Foto: Kulgemeyer

Stapelfeld (hk). Schwer verletzt wurde am Freitagmittag der Fahrer eines Sattelzuges bei einem Unfall auf der Bundesstraße 213 in Stapelfeld. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Sattelzug-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Berme auf mehreren Metern zerpflügt.



Dann rutschte der Sattelzug in den Graben, kippte auf die Seite und riss auf mehreren Metern die Hecke eines Wohnhauses heraus. Da es zunächst hieß, der Fahrer sei im Führerhaus eingeklemmt, rückte die Cloppenburger Freiwillige Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Der Fahrer konnte schnell geborgen werden und wurde ins Krankenhaus gebracht.



Die Bundesstraße ist bis auf weiteres in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.