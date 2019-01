Eilers warnt vor Blockade der Neurologie

Abgeordneter redet „Kollegen“ ins Gewissen

Almählich säuerlich: Geschäftsführer Lutz Birkemeyer hätte gern den geplanten Abriss des Altbaus am Hospital mit einer Aufstockung für die beantragte Neurologie verbunden. Doch trotz anerkannten Bedarfs schiebt die Politik den Plan ein viertes Jahr vor sich her. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Hannover/Cloppenburg. Eine rasche Entscheidung für eine Neurologie am St.-Josefs-Hospital in Cloppenburg hat der Landtagsabgeordnete Christoph Eilers (CDU) gefordert. Die seit drei Jahren beantragte Fachabteilung sei „überlebensnotwendig“ für Patienten auf dem Lande, meinte der Cappelner in einer Pressemitteilung. Seine Kollegen im Landtag, die konkurrierende Krankenhäuser schützen, forderte er auf, ihre Blockade aufzugeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

