Bahnhof erlebt erste Live-Aufnahme

Tommy Schneller und Thomas Stanko spielen Album ein: Blues und Rock im fetten Bigband-Sound

Der Arrangeur und der Bandleader: Thomas Stanko (links) und Tommy Schneller besprechen im Bahnhof die Live-Einspielung unter der Leitung des Cloppenburgers. Die Profis des Abends haben nur einen Versuch frei. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Premiere im Cloppenburger Kulturbahnhof: Am 28. Januar wird zum ersten Mal ein professionelles Live-Album in dem Konzertsaal eingespielt - mit einem Programm, das bisher nur die beteiligten Musiker gehört haben: „Tommy Schneller goes Big Band“ ist das Motto und der Titel des Albums. Die Jazz- und Bluesfreunde Cloppenburg bereiten die Show vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

