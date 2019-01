Kunden werden stets im weißen Kittel bedient

Horstmann-Reher ein Stück Stadtgeschichte

Seit gut einem Jahr geschlossen: Am 31. Dezember 2017 schloss das Schmuck- und Uhrenfachgeschäft Horstmann-Reher an der Mühlenstraße in Cloppenburg nach 120 Jahren für immer die Tür. Foto: ha

Von Hans-Günther Thönissen und Angelika Hauke



Cloppenburg. „Diese neue Brillenform verjüngt Ihr Gesicht“, verspricht Augenoptiker C. H. (Carl Heinz) Reher in den 1960-er Jahren in einer Anzeige in der Münsterländischen Tageszeitung. Das Fachgeschäft Horstmann-Reher an der Mühlenstraße 12 in Cloppenburg floriert, nicht nur wegen der Anfertigung „bestens geschliffener Brillengläser“ innerhalb einer Stunde, damals ein unvorstellbar schneller Service. Im Angebot gibt es auch Uhren und Schmuck, eine Kombination, die die Kundschaft anlockt. Nach 120 Jahren am selben Standort endete die Geschichte. Silvester 2017 drehte die letzte Besitzerin, Elisabeth Tepe, den Schlüssel endgültig um. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

