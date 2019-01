Drosseln landeten zu Hunderten im Topf

Rund um Cloppenburg stellten die Fänger Schlingen ins Gebüsch

Ohne Schutz: Auch Eulen und Kormorane ließ das erste Vogelschutzgesetz 1888 aus. Krammetsvögel durften ebenso weiter gefangen werden. Im Oldenburger Münsterland jagten Tausende die Singvögel zum Verzehr und für den Handel. Foto: Willi Rolfes/Bildband „Deutschlands Natur“.

Von Ingrid Kruse und Hubert Kreke



Cloppenburg. Auf eine Jagd ohne Flinte bereiteten sich Dutzende von Familien in Cloppenburg vor, wenn der Sommer zuende ging. Abends drehten vor allem Kinder und Jugendliche Schnüren zu Schlingen. In den Fallen verendeten im späten September und Anfang Oktober Tausende von Wacholderdrosseln auf ihrem Zug durchs Oldenburger Münsterland.