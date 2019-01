Baugrundstücke werden sogar verlost

Stadt kauft weitere Flächen für Wohnbebauung

Die Straßenschilder sind schon da: Ein neues Baugebiet wird im Bereich Herzog-Erich-Ring/Kessener Weg erschlossen. Die Baustraßen sind dort bereits angelegt und die Straßenschilder schon aufgestellt. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Der Bauboom in der Kreisstadt hält unvermindert an. Wohl auch wegen der derzeit niedrigen Zinsen ist der Wunsch nach einem eigenen Haus bei vielen Cloppenburgern groß. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist so enorm, dass die Stadt mit der Ausweisung neuer Baugebiete kaum nachkommt. So wurden im vergangenen Jahr die Baugebiete „Am Sternbuch-West“ und „Alte Kämpe/Herzog-Erich-Ring“ erschlossen. Die Grundstücke waren im Nu verkauft, die Nachfrage war so groß, dass die Grundstücke sogar verlost wurden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

