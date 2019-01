Traumhafte Natur fast vor der Haustür

Neuer Bildband von Willi Rolfes und Tobias Böckermann zeigt kleine Wunder aus bekannten Lebensräumen

Erwischt! Der Eisvogel taucht glitzernd aus der Gischt mit seiner Beute auf. Der bunte Vogel ist auch an der Soeste wieder heimisch. Foto: Willi Rolfes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Echte Wildnis, völlig unberührt, ist in Deutschland die Ausnahme. Denn das, was natürlich wirkt, ist meist von Menschen „gemachte“ oder zumindest beeinflusste Kulturlandschaft. Aber: Für den Fotografen Willi Rolfes und seinen Autor Tobias Böckmann ist das, was sich die Natur zurückerobert hat, ebenso reizvoll und schützenswert. Denn Tiere und Pflanzen haben die Nischen besetzt und zu ihrem Lebensraum gemacht, der den Menschen nützt. Ihr neuer gemeinsamer Bildband „Deutschlands Natur – Lebensräume im Porträt“ stellt exemplarisch zwölf solcher Landschaften vor, vom Wattenmeer bis zu den Alpen, auf 264 Seiten üppig bebildert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.