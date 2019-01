2000 Besucher genießen Konzert im Stadtpark

Lautstarkes Finale: Das Feuerwerk beim Silvesterkonzert im Cloppenburger Stadtpark, das musikalisch vom Blasorchester „Cäcilia“ aus Emstek unter der Leitung von Anke Lau begleitet wurde.Foto: ah

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Viva Espana“ traf auf „Donner und Blitz“ oder heiße Musik auf nasskaltes Herbstwetter – Beim traditionellen Silvesterkonzert im Cloppenburger Stadtpark erlebten weit über 2000 Besucher am Silvesterabend einen musikalisch gelungenen Jahresabschluss und einen perfekten Start in den letzten Abend des Jahres. Das Blasorchester „Cäcilia“ aus Emstek hatte dazu wieder eine Mischung vorbereitet, „die bestimmt gute Laune verbreiten und ins Blut gehen werden“, hatte Dirigent Thorsten Meyer im Vorfeld erklärt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

