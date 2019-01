Cloppenburger Tafel füllt 250000. Warenkorb

Helfer bewahren Lebensmittel im Wert von zwei Millionen Euro vor der Müllkippe

Helfen statt wegwerfen: Die Tafel-Mitarbeiter füllen jede Woche 300 Körbe (in der Mitte Elmar Dubber). Foto: Mt-Archiv/Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Kurz vor Weihnachten hat die Cloppenburger Tafel eine Rekordmarke überschritten. Der 250000. Warenkorb, den die Helfer über den niedrigen Tresen an der Kirchhofstraße reichten, bedeutet zugleich: Völlig einwandfreie Lebensmittel im Wert von rund zwei Millionen Euro, die sonst im Müll gelandet wären, decken seit zwölf Jahren den Tisch für Menschen, die jeden Cent umdrehen müssen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

01.01.2019 | Trucker zeigen in Bakum ihr großes Herz