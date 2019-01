Trucker zeigen in Bakum ihr großes Herz

Cloppenburger Verein „Trucker for Kids“ übergibt 7000 Euro Erlös

Erlöse aus dem Lichterglanz übergeben: Burkhard Schnieders (links), erster Vorsitzender der Trucker for Kids e. V. und die zweite Vorsitzende Sandra Evers (rechts) überreichten Schecks an Viktor Ragowsky, Franz-Josef Wilkens von Sonnenhof und Anita Thölke und Andrea Ewest vom St. Antonius-Kindergarten(von links). Foto: Bernd Götting

Von Bernd Götting



Cloppenburg. Schwerkranken und behinderten Kindern helfen und Familien unterstützen – dieses Ziel verfolgen Trucker aus dem Cloppenburger Raum. So gründete man 2018 den Verein „Trucker for Kids“ in Cloppenburg. Und am ersten Adventswochenende 2018 folgte dann die Veranstaltung „Lichterglanz in Bakum“, die die Erwartungen des Vereins und vieler Besucher völlig übertraf. Durch Startgebühren für die Lkw, Spenden und Verkaufserlöse kam eine Summe in Höhe von 7000 zusammen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.