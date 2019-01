Laut und fröhlich statt leise und besinnlich

Bei ihrer 29. Bagaluten-Wiehnacht versetzte die Band Torfrock ihre Fans einmal mehr in Begeisterung

Beinhart: Volker Schmidt, Klaus Büchner und Sven Berger heizen den 1200 Fans bei der Bagaluten-Wiehnacht ein. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Traditionen müssen gepflegt werden, vor allem in der Weihnachtszeit. Aber von wegen leise und besinnlich im Stile von „Stille Nacht“ oder so. Feuchtfröhlich und ausgelassen feierten über 1200 Fans in der ausverkauften Cloppenburger Stadthalle ihre „Beinharte Bagaluten-Wiehnacht. Im Mittelpunkt natürlich die Band „Torfrock“, die seit 29 Jahren auf Wiehnachts-Tour geht. Dieses Mal allerdings ohne Raymond Voß. Der Mitbegründer der Band war kurzfristig erkrankt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.