Jugendliche klauen drei Iphone aus Geschäft

Cloppenburg (her). Drei Iphone im Wert von 2500 Euro haben zwei Jugendliche am Freitag gegen 13 Uhr aus einem Handyshop in der Mühlenstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, betraten zwei Unbekannte das Geschäft. Sie rissen zwei Ausstellungsstücke aus der Sicherung, ein weiteres Iphone wurde vom Kabel abgeschnitten.



Anschließend flüchteten die Täter in die Fußgängerzone. Obwohl wie noch kurz von einem Zeugen verfolgt wurden, konnten sie entkommen. Die Täter waren komplett in schwarz gekleidet. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich an die Polizei in Cloppenburg wenden.

