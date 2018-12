Dorf lädt zu einem „blütenreichen Jahr“

2019 dreht sich im Museumsdorf Cloppenburg Vieles um Gärten

Bilanz gezogen: Ein positives Fazit zog Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne für 2018. Rund 270000 Besucher kamen in das Cloppenburger Museumsdorf. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Sturmböen zur Gartenpartie, Hitzewelle bei der Dorfkirmes und Dauerregen beim Nikolausmarkt. Das Wetter hat es in diesem Jahr mit den Aktionstagen im Cloppenburger Museumsdorf nicht gut gemeint. Trotz dieser Widrigkeiten sei der Besuch gut gewesen, sagte Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne gestern in ihrem Jahresrückblick. Die Gesamtbesucherzahl war mit rund 270000 etwas niedriger als im Jahr zuvor, sie könne sich für ein Museum aber „durchaus sehen lassen“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

