Unter Drogen und ohne Führerschein

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Delmenhorst (mt). In eine Kontrolle der Autobahnpolizei Ahlhorn ist ein 22-jähriger Mann aus Cloppenburg am Donnerstag gegen 11.20 Uhr geraten. Nach Angaben der Beamten war der junge Mann mit seinem BMW auf der A 1 in Richtung Osnabrück unterwegs und wurde im Gewerbepark an der Anschlussstelle Groß Ippener angehalten.



Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat, diesen musste er in der Vergangenheit wegen des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln abgeben.

Bei der Kontrolle zeigte er zudem wieder Anzeichen eines Drogenkonsums. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht, dieser zeigte einen möglichen Konsum von Marihuana und Amphetaminen an.



Gegen den 22-Jährigen wurden Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen. Die Fahrt setzte später seine Mutter fort, die sich mit im Auto befand.