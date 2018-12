Bremer gewinnen Stadtmeisterschaft

Hobby-Volleyballer-Turnier fasst in Cloppenburg wieder Fuß

Die beiden Finalisten nach dem Endspiel: Links die Zweitplatzierten „Avangard“ aus Emstek, rechts der neue Titelträger „Die Volleyballer“ aus Bremen/Ottersberg.Foto: Andreas Heidkamp



Cloppenburg (ah). 32 Teams bei der 3. Neuauflage der Cloppenburger Volleyball-Stadtmeisterschaft um den Titel gekämpft,. Mehr als 200 Aktive standen am Netz, pritschten, baggerten und schmetterten. In den Turnhallen an der Bahnhofstraße und der Leharstraße verfolgten insgesamt über 200 Besucher die Spiele eines Turniers, welches sich nach einer langen Durststrecke wieder mehr und mehr etabliert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

