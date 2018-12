In Cloppenburg leben Menschen aus 102 Nationen

Kreisstadt wächst um über 1000 Personen

Neue Papiere selbst beantragen: Seit Februar kann man beim Bürgeramt im Rathaus an einem Self-Service-Terminal die Vorarbeiten (Foto, Unterschrift, Fingerabdrücke) für Ausweis und Passbeantragung selbst erledigen. 573 Personen nutzten diesen Service, den Carsten Stammermann (Bürgeramt), Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese und Reinhard Riedel (Ordnungsamt) vorstellten.Foto: Dennis Beeken

Cloppenburg (hk). Cloppenburg wächst weiter und wird, was die Bevölkerung angeht, immer bunter. „Bei uns leben inzwischen Menschen aus 102 verschiedenen Nationen“, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese in seinem Jahresrückblick. Die Bevölkerungszahl liegt bei 36209 (Stand 11. Dezember) und ist damit um knapp 200 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Von den 36209 gemeldeten Einwohnern haben 1293 Personen in Cloppenburg ihren Nebenwohnsitz. Die Einwohnerzahl der Kreisstadt hat sich in den vergangenen drei Jahren um über 1000 Personen erhöht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.