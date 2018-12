Wenn keiner kommt, klopfen die Lions an

Club aus Cloppenburg beschert seit zwölf Jahren alleinstehende Menschen im Altenheim St. Pius

Auf zur Bescherung: Mitglieder des Lions-Clubs Cloppenburg besuchten am Samstag wieder alleinlebende Menschen im Cloppenburger Altenheim St.-Pius-Stift und brachten kleine Geschenke mit. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert kreke



Cloppenburg. In geheimer Mission besuchte schon vor Wochen ein freundlicher Herr mit grauem Haar jede Etage des St.-Pius-Stifts und zog sich mit den Stationsleiterinnen dezent zum vertraulichen Gespräch zurück. Robert Berges sen. (86) erkundete im Auftrag des Lions-Clubs Cloppenburg, wer von den Bewohnern das Fest ohne Angehörige verbringt und woran die alleinstehenden Menschen vielleicht Freude finden könnten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

