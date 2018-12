Kreatives Können kleiner Künstler

Mehrere hundert Bilder mit vielen Weihnachtsmotiven erreichten die MT-Redaktion

Freut sich über Platz eins: Die zehnjährige Celina Leinweber aus Löningen hat mit ihrem tollen Bild gewonnen. Foto: Höffmann

Von Julius Höffmann



Kreis Cloppenburg. Unzählige Engel mit gelb leuchtendem Haar und roten Flügeln haben in den vergangenen Tagen die Redaktionsräume der MT verzaubert. Zu den kreativen Ergebnissen unserer Malaktion gehörten natürlich jede Menge Weihnachtsbäume im satten Grün sowie blinkende Sterne, die Maria und Josef den Weg zur Krippe weisen. Mehrere hundert Bilder von kleinen Künstlern aus dem gesamten Landkreis erreichten uns. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.