Cloppenburg: Küche gerät in Brand

Foto: Hinrichs

Cloppenburg (th). Ein Küchenbrand hat am Samstagmittag zu einem Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg geführt. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand an der Höltinghauser Straße, schnell war die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen an der Einsatzstelle.



Es stellte sich heraus, dass in einer Wohnung die Küche brannte. Unter schwerem Aemschutz drang die Feuerwehr in das Gebäude vor. Die Kochtöpfe wurden von der Herdplatte entfernt und das Feuer konnte schnell gelöscht weren.



In der Wohnung wohnen vier Personen, die alle unverletzt blieben. Vor Ort war auch der Rettungsdienst, der jedoch nicht eingreifen musste. Schon kurz nach Eintreffen konnte die ersten Feuerwehrfahrzeuge wieder abrücken. Die Wohnung wurde duchlüftet.

