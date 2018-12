Cloppenburger schreibt seinen Roman im Zug

Nachschub: Buchhändler Michael Terwelp (rechts) räumt Exemplare des Romans „Niemand hat die Absicht“ des gebürtigen Cloppenburger Josef Mehrings ins Regal.Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Scherzhaft bezeichnet sich Josef Mehrings als „Reiseschriftsteller", weil sein Roman größtenteils im Zug geschrieben wurde, als er jahrelang zwischen seinem Wohnort (Oldenburg) und seiner Arbeitsstelle in Münster pendelte. Dabei kam er auch immer durch Cloppenburg, wo er aufwuchs. Unter seinem Geburtsnamen (Diekmann) machte er 1971 am Clemens-August-Gymnasium das Abitur, arbeitete als Schüler und Student im Museumsdorf und war – selbstverständlich für jene Zeit – Stammkunde bei „Felix".