Symbolbild: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Cloppenburg. Das ist bereits das zweite Urteil ohne Bewährung in kürzester Zeit. Bereits im März dieses Jahres war der Angeklagte zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden, ebenfalls wegen Diebstahls. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

21.12.2018 | Wortakrobaten feiern Wahlrecht