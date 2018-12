Nomadin der Wortkunst: Jessy James LaFleur hat mehr als 15 Länder bereist und tritt in drei Sprachen auf. Foto: LaFleur

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Diese Jubiläumsfeier ist weder dröge noch männerlastig: Zur 100-Jahr-Feier des Frauenwahlrechts bitten die Volkshochschule und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises am 19. Januar vier kreative und unterhaltsame Wortkünstlerinnen auf die Bühne des Kulturbahnhofs. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.