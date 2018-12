Weihnachtsmann lehnt lila Werbemontur ab

„Der ist ja echt!“: Als Weihnachtsmann hat Frank „Siegi“ Siegmann seine Paraderolle gefunden. Angefangen hat er einst mit einer umgearbeiteten roten Holzfäller-Jacke – vor 18 Jahren. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Anerkennend fachsimpelten die beiden älteren Damen vor der Glastür, wie echt die lebensgroße Weihnachtsmann-Figur in dem Einrichungshaus geraten ist: Sogar an das Beinhaar, das zwischen der roten Samthose und den gefütterten Schnürstiefeln hervorlugte, hatte der Puppenmacher gedacht, merkte die eine an und die andere nickte. Bis die Figur die weiß behandschuhte Rechte hob und ihnen milde zuwinkte. Das Portrait lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.