Kirchdach-Kletterer müssen arbeiten gehen

Foto: Vorwerk

Von Franz-Josef Höffmann



Cloppenburg. Die Aktion war lebensgefährlich: Zwei 16-jährige Jugendliche sind Mitte Juni dieses Jahres auf das Dach der Sankt-Josef-Kirche in Cloppenburg geklettert und haben dort Saltos gemacht. Ein Dritter filmte alles. Dieser Leichtsinn hatte ein Nachspiel vor Gericht. Der Richter verhängte Arbeitsauflagen. Die lebensgefährliche Mutprobe sollte wohl die Internet-Gemeinde begeistern. Die Videos von der Kirchendach-Besteigung fanden sich wenig später in den sozialen Medien wieder. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

