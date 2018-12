Kinder lernen spielend rechnen

Team wieder komplett: Die Schulleitung der Marien-Oberschule mit (von links) Angelina Steinkamp (Oberschulrektorin, 2. Stellvertreterin), Julia gr. Kohorst (Inklusionsbeauftragte), Ingo Gerdes (Oberschulrektor als Didaktischer Leiter), Christine Döpke (Oberschuldirektorin) und Simone Hegger-Flatken (stellvertretende Oberschuldirektorin).Foto: Laura Keller



Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Das viel diskutierte Thema Inklusion an Schulen wird an der Marien-Oberschule in Cloppenburg mit Leben erfüllt. Als sichtbares Zeichen dafür hat die Schule in kirchlicher Trägerschaft als einzige Schule der Stadt mit Julia gr. Kohorst eine Inklusionsbeauftragte. Mehr noch: Um die Wichtigkeit dieser Funktion zu unterstreichen, gehört die Inklusionsbeauftragte der Schulleitung an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

