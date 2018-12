Broschüre gibt Tipps für die Ausbildung

Gemeinschaftsprojekt vorgestellt: Landrat Johann Wimberg, die Schulleiter Heinz Ameskamp (BBS Technik), Günter Lübke (BBS am Museumsdorf) und Marlies Bornhorst-Paul (BBS Friesoythe) sowie Christiane Hüls, Anne Mutscher, Klaus Karnbrock und Martina Willer sowie Kreisrat Neidhard Varnhorn (von links) präsentieren den Schulwegweiser. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Rund 80 verschiedenen Ausbildungsgänge bieten die Berufschulen im Landkreis Cloppenburg an. Einen Durchblick durch das Wirrwarr der verschiedenen Schulformen bietet ein Schulwegweiser, den der Landkreis Cloppenburg jetzt gemeinsam mit dem Pro-Aktiv-Center (PACE) des Caritas-Sozialwerkes und den Berufsbildenden Schulen herausgegeben hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.