„Wir müssen auch Macht abgeben“

Kneipenrunde mit Priester: VHS-Direktorin Katrin Würdemann interviewte Pfarrer Bernd Strickmann (Mitte). Gastwirt Markus Aquistapace (rechts) begrüßte ihn im Lokal. Foto:Hubert Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Als der Finanzskandal der katholischen Stiftungen die Existenz des Hospitals und des Vincenzhauses bedrohte, tat der neue Pfarrer in Cloppenburg das, was er „hasst und immer hassen wird“: nächtelang Akten lesen, um sich auf endlose Krisensitzungen vorzubereiten. „Was mich über Wasser gehalten hat“, sagt Bernd Strickmann (55) heute, das seien die menschlichen Begegnungen: hier das Taufgespräch mit jungen Eltern, dort das Treffen mit einem Brautpaar – un­spektakuläre Nähe und Beistand. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

