Polizist in Cloppenburg angegriffen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Polizei ermittelt gegen einen 28-jährigen Oldenburger, der in Cloppenburg einen Polizisten tätlich angegriffen und dabei verletzt hat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollte der 26-jährige Polizeibeamte am Sonntag wegen einer Befragung bei einem Wohnhaus am Höltinghauser Weg vorstellig werden. Kaum hatte der Polizist dort geklingelt, rastete laut Polizeiangaben der Oldenburger aus. Er soll den Polizisten unvermittelt angegriffen und gegen eine Tür geschlagen haben. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt. Es wurde umgehend Unterstützung angefordert. Der 28-Jährige konnte unter Kontrolle gebracht und gefesselt werden.



Da die Beamten vermuteten, dass der Oldenburger zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen ist, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Danach wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der angegriffene Polizeibeamte konnte nach dem Vorfall seinen Dienst fortsetzen.

