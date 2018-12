Auf der Tapete ganzes Hospiz entworfen

Streichen macht Freude: Heike Büssing an ihrer „Projektwand“. Mit jedem Strich ist eine Aufgabe erledigt. Fotos: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Wer als Laie zu lang auf das Gewimmel an der Wand des Büro-Containers starrt, könnte ins Schwindeln geraten – Heike Büssing (48) nicht. Auf vier aneinandergeklebten Tapetenbahnen hat die Geschäftsführerin des Hospiz „wanderlicht“ die Einrichtung schon durchstrukturiert, als noch kein Stein auf dem anderen stand. „Ich bin eben ein visueller Mensch“, erklärt die gelernte Krankenschwester und studierte Pflegedirektorin.



Zwischen zig Querverweisen und Untertiteln streicht die gebürtige Werlterin jetzt in immer rascherer Folge mit einem dicken Filzstift die erledigten Aufgaben ab. Zum 1. April kann das Hospiz die ersten Gäste aufnehmen.