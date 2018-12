„Kleiner Stern“ bringt über 16000 Euro

Kicken für den guten Zweck: Die Nachwuchsfußballer gingen in spannenden Spielen auf Punkte- und Torejagd. Fotos: Hinrichs

Cloppenburg (th/her). Über 16000 Euro hat das Benefizturnier „Kleiner Stern“ für die Unterstützung von krebs- und herzkranken Kindern eingebracht. Zahlreiche Besucher kamen über den gesamten Tag verteilt in die Halle an der Leharstraße.



Neben dem Benefiz-Fußballturnier standen weitere Angebote auf dem Programm: Eine große Verlosung sowie die Infostände des Wassersportveins Cloppenburg, der Roten Schule oder „Tolimit“ aus Lohne. Die Gäste aus dem Kreis Vechta hatten einen großen weißen Porsche mit dabei, dekoriert wurde er mit einem großen Stern auf der Kühlerhaube. Unter anderem wurde eine Fahrt zum Hockenheimring verlost. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

17.12.2018 | Grüne fordern stadteigene Wohnungen