Grüne fordern stadteigene Wohnungen

Anne Kura (Foto: dpa)

Cloppenburg (kre). Mehr Einsatz der Städte und Gemeinden bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums hat Anne Kura, die neue Landesvorsitzende von Bündnis 90/Grüne, gefordert. „Wir erleben gerade ein Marktversagen auf einem ganz wichtigen Feld“, sagte die Osnabrückerin bei ihrem Antrittsbesuch in der MT: „Es geht um die Grundbedürfnisse von Menschen. Das kann man nicht nur dem Markt überlassen.



Kura fordert landesweit die Rückkehr zu kommunalen Wohnungsgesellschaften, die bezahlbare Mieten für Familien mit unterdurchschnittlichen Einkommen anbieten. Der massenhafte Verkauf städtischer Wohnungen an Finanzanleger und Pensionskassen habe sich als schädlich erwiesen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

