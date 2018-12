Unbekannter legt Betonpfeiler auf die Gleise

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Ein mit 200 Personen besetzter Zug wäre in Cloppenburg beinahe über einen Betonpfeiler, der auf die Gleise gelegt wurde, gefahren. Besonders heimtückisch: Über den Pfeiler wurde ein aufgespannter Regenschirm gelegt, sodass der Lokführer nicht erkennen konnte, welche Gefahr auf den Schienen liegt.



Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, passierte der Vorfall am Sonntagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der Strecke von Osnabrück in Richtung Oldenburg im Bereich des Wohngebietes Sternbusch: Der Lokführer sah den Regenschirm – und leitete sofort eine Schnellbremsung des Zuges ein.



Erst später entdeckten Mitarbeiter der Bahn und Beamte der Landes- und Bundespolizei, wie heimtückisch der oder die Unbekannten vorgegangen sind. Denn durch den Regenschirm verdeckt lagen mehrere Gegenstände auf dem Gleisbett – unter anderem ein Bahnschild samt Betonpfeiler, immerhin 3,5 Meter lang und zehn Zentimeter breit. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Triebwagen „nicht unerheblich“ beschädigt. Der Zug konnte zwar noch bis zum Cloppenburger Bahnhof fahren. Danach musste der Triebwagen in die Werkstatt gebracht werden. Erst dort wurden auch noch Teile eines Fahrrades, welches wohl ebenfalls auf die Gleise gelegt wurde, entdeckt.



Bislang ist nicht bekannt, ob Fahrgäste durch die abrupte Schnellbremsung verletzt wurden. Gleichwohl hatte der Vorfall für die Zugreisenden die Folge, dass der Zugverkehr teilweise komplett zum Erliegen kam. Zwei Verbindungen fielen komplett aus, vier weitere Züge verspäteten sich um knapp eine Stunde.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und hofft auf Zeugen. Wer hat verdächtige Personen am Sonntagnachmittag an den Gleisen im Wohngebiet Sternbusch nahe der Amselstraße beobachtet? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 0441/218380. In der Vergangenheit hat es immer wieder Vorfälle gerade im Bereich Sternbusch und Bahnübergang Sevelter Straße gegeben.



Wie die Bundespolizei mitteilte, wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, wenn durch das Betreten von Gleisen oder Bahnübergängen und das Legen von Hindernissen auf die Schienen der Zugverkehr gestört wird. Neben den strafrechtlichen Ermittlungen drohen außerdem zivilrechtliche Forderungen des Eisenbahnunternehmens. Diese Ansprüche können auch noch 30 Jahre nach der Tat geltend gemacht werden. Vorfälle wie dieser seien kein Dummerjungenstreich: Die überfahrenen Gegenstände werden weggeschleudert und können so zu gefährlichen Geschossen werden. Unterschätzt wird außerdem der Bremsweg eines Zuges: Er ist deutlich länger als zum Beispiel bei einem Auto. Trotz einer Schnellbremsung kann eine Kollision meistens nicht verhindert werden.