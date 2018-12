Jugendkirche als Riesenchance für Pfarrei

Erstes in der Jugendkirche: Die Band „Nimmer“ spielte ein einstündiges Set. Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Die neue Cloppenburger „Jugendkirche Update“ hat ihre Feuertaufe bestanden. Viele Cloppenburger nutzten am Wochenende die Möglichkeit, den umgestalteten Kirchenraum zu besuchen und sich über die verschiedenen Angebote zu informieren. Ein buntes Rahmenprogramm lockte vor allen die Jugend in die Kirche.



Eine Kletterwand bot die Chance, der Kirche sprichwörtlich einmal aufs Dach zu steigen. Wie Hannes Deeken, der, an einem Seil gesichert, lerre Kisten übereinander stapelte und darauf so bis unter das Kirchendach kletterte und dabei einen völlig neuen Blick über den Kirchenraum bekam.

