„Defekte Parkautomaten“ sind intakt

Foto: Stadt Cloppenburg

Cloppenburg (mt). Übler Scherz an Parkautomaten in der Stadt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden auf mehreren Parkscheinautomaten Aufkleber angebracht, die auf einen Defekt des Automaten hinwiesen. Die Parkscheinautomaten waren in diesen Fällen jedoch funktionsfähig.



Die Aufkleber seien von Unbefugten angebracht worden, es handelte sich nicht um behördliche Anordnungen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Wenn Parkscheinautomaten nicht funktionieren, werde dies auf den Displays angezeigt. Für diesen Fall muss der nächstgelegene Parkscheinautomat benutzt werden. „Das Anbringen dieser Aufkleber wird in jedem Fall strafrechtlich verfolgt“, schreibt die Stadt.

