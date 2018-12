„1000 Schätze“ gegen Stress in der Schule

Wir sind dabei: Katharina Deeken überreichte Schulleiter Ingo Götting das Zertifikat, das die Grundschule St. Andreas als eine von 15 Pilotschule des Landes auszeichnet. Foto: Anke Brüggemann

Cloppenburg (mt). Tipps zum hilfreichen Umgang mit Stress und Ängsten zu geben, ist ein Ziel des Programms „1000 Schätze“, das das Kultusministerium des Landes derzeit an 15 Schulen in Niedersachsen durchführt. Die Grundschule St. Andreas Cloppenburg ist eine der Pilotschule, die das Programm zur Gesundheitsförderung und Suchtprävention von Erstklässlern testen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

16.12.2018 | Big Band Bösel zündet musikalisches Feuerwerk